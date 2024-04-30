Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
В ФСО сообщили о подготовке Президентского полка к инаугурации
В ходе подготовки к церемонии инаугурации президента Президентский полк провел плановую тренировку, сообщил глава отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.
Тренировка прошла в московском Кремле, сказал Симонов РИА «Новости».
Президентский полк традиционно участвует в церемонии инаугурации, его военнослужащие выполняют представительские функции, они сопровождают торжества от начала и до конца.
Ранее глава комитета Совфеда Андрей Клишас заявлял, что инаугурация президента Владимира Путина назначена на 7 мая.