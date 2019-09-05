Активисту Котову вынесен приговор за многократное нарушение правил проведения митинга

Тверской суд Москвы приговорил активиста Константина Котова к четырем годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митинга.

«Исправление Котова возможно только в условиях изоляции от общества с отбываем наказания в колонии общего режима», – сказал судья, передает ТАСС.

Котов был признан виновным по статье 212.1 Уголовного кодекса, максимальный срок наказания по ней предусматривает пять лет лишения свободы.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Приговоры уже были вынесены Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву, Даниле Беглецу и Евгению Коваленко.