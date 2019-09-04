Вынесен приговор участнику акции в Москве, бросившего урну в полицейских

Бросившему урну в полицейского во время несанкционированных митингов в Москве активисту Евгению Коваленко вынесен приговор.

Суд приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии, передает РИА «Новости».

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Приговоры уже были вынесены Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву и Даниле Беглецу.