Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Израиль для получения Благодатного огня
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в Израиль, где примет участие в церемонии по случаю схождения Благодатного огня в Великую субботу в Иерусалиме, сообщили в пресс-службе ФАП.
Как сообщили в пресс-службе, 4 мая делегация фонда примет участие в молитвенной процессии Благодатного огня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, после чего доставит его в Москву, передает ТАСС.
Там добавили, что в пятницу члены делегации встретятся с представителями Русской духовной миссии, с патриархом Иерусалимским Феофилом т Армянским патриархом Иерусалима Нурханом Манугяном.
Ранее Израиль пообещал обеспечить безопасность рейса с Благодатным огнем в Москву.