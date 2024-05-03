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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Немецкая философия подтверждает русскую правоту

    Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.

    3 комментария
    3 мая 2024, 10:05 • Новости дня

    Израиль пообещал обеспечить безопасность рейса с Благодатным огнем в Москву

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль обеспечит безопасность российского борта, на котором 4 мая Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова будет доставляться в Москву, сообщила заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиваков.

    Рачински-Спиваков заявила ТАСС, что безопасность всех авиабортов, прибывающих на церемонию схождения Благодатного огня, обеспечивается управлением гражданской авиации Израиля. Это же распространяется и на российский рейс.

    Напомним, делегация Фонда Андрея Первозванного 4 мая доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву.

    В 2024 году православные христиане отмечают Пасху, или Воскресение Христово, 5 мая.

    30 апреля 2024, 11:01 • Новости дня
    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Спикер МИД Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мнение Вашингтона о том, что расследование Международного уголовного суда (МУС) касательно действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы юрисдикции суда, указывает на явное расслоение сознания у «белодомовских стратегов», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что с одной стороны, судьи МУС все еще под американскими санкциями, с другой – Белый дом поддержал выдачу ордеров суда касательно представителей российских властей, а с третьей – политическая система США заявляет о том, что не считает легитимной данную структуру в отношении самих себя.

    Дипломат подчеркнула, что представители Белого дома пришли к подобному абсурдному умозаключению из-за абсолютной вседозволенности.

    Ранее стало известно, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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    30 апреля 2024, 17:18 • Новости дня
    Суд ООН не стал вводить временные меры против Германии из-за помощи Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный суд ООН в Гааге не увидел потребности во введении временных мер в рамках разбирательства между Никарагуа и Германией по вопросу оказания военной помощи Израилю.

    Как сообщил на слушаниях председатель суда Наваф Салам, «текущие обстоятельства <…> не требуют введения временных мер», передает ТАСС.

    В частности, он обратил внимание на то, что Германия существенно уменьшила количество выданных лицензий для поставок продукции военного назначения в Израиль и поддержала инициативы по линии Евросоюза, нацеленные на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

    Ранее Шольц выдвинул условия будущему палестинскому государству.

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    1 мая 2024, 21:39 • Новости дня
    Колумбия объявила о скором разрыве дипотношений с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Колумбийская сторона разрывает дипломатические отношения с израильской стороной из-за уничтожения людей в секторе Газа, заявил колумбийский лидер Густаво Петро.

    Дипломатические отношения с Израилем будут разорваны в четверг, поскольку у Израиля «геноцидные правительство и президент», заявил Петро, передает РИА «Новости».

    Ранее колумбийский политик также выступал против израильских действий в палестинском анклаве. До этого Колумбия прекратила закупки оружия у Израиля.

    Ранее Турция заявила, что изучает возможность участия в иске ЮАР против Израиля. Иск также поддержал Иран.

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    2 мая 2024, 21:10 • Новости дня
    Байден отреагировал на акции протеста в студгородках США

    Байден заявил, что не потерпит насилия со стороны участников пропалестинских протестов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Соединенных Штатов не потерпят применения насилия участниками пропалестинских протестов в американских университетах, но не считают необходимым привлечение Национальной гвардии США для наведения порядка, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил, что будет защищен только мирный протест, поскольку он уважает право американцев выражать свои чувства и убеждения ненасильственным путем, передает ТАСС.

    «Все должно происходить без насилия, без разрушений, без ненависти и в рамках закона», – подчеркнул президент США, добавив, что не будет наводить порядок при помощи нацгвардии.

    Напомним, в США продолжаются протесты против поддержки Израиля со стороны США, более 400 человек уже были задержаны. В университете Южной Калифорнии задержали более 90 человек, в Техасском университете – еще 34, также полиция отправила в участок 133 студента Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.

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    1 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

    Фидан: Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара рассматривает варианты участия в иске, который Южно-Африканская Республика подала против Израиля в Международный суд ООН, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Министр отметил, что Турция с самого начала поддержала решение ЮАР подать иск, а теперь планирует присоединиться к нему, передает ТАСС.

    «Мы начали работу, чтобы с юридической точки зрения выяснить, как и на каких основаниях мы можем присоединиться к этому иску», – сообщил Фидан.

    Ранее Иран поддержал иск ЮАР против Израиля.

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    30 апреля 2024, 14:54 • Новости дня
    Израильский эксперт: США используют МУС для давления на Нетаньяху

    Израильский политолог Ципис: Вашингтон ведет двойную игру в отношении Израиля

    Израильский эксперт: США используют МУС для давления на Нетаньяху
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    США ведут двуличную политику по отношению к Израилю. И потенциальный ордер МУС нужен Вашингтону, чтобы склонить Нетаньяху к сделке с ХАМАС. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее западные СМИ сообщили об опасениях Израиля из-за возможного ордера МУС на арест Нетаньяху.

    Израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис назвал слухи о подготовке МУС ордера на арест израильских чиновников и премьера «очередным лотом» Вашингтона для давления на Биньямина Нетаньяху. «Если сначала речь шла об объявлении санкций против подразделений израильской армии, то сейчас ставки выросли. Цель риторики – склонить Нетаньяху к сделке с ХАМАС. Это элемент торговли между Вашингтоном и Тель-Авивом. Причем Штаты оказывают максимальное давление на премьера Израиля», – пояснил он.

    По словам собеседника, США выдвигают следующие требования к Нетаньяху: отменить операцию в Рафахе, произвести обмен пленными между Израилем и ХАМАС, приступить к процессу создания палестинского государства. Ципис убежден, что ближайшие 48 часов станут решающими. «Либо стороны не смогут прийти к общему знаменателю, и тогда стоит ожидать, что давление со стороны Вашингтона будет лишь нарастать. Либо Нетаньяху примет условия Штатов, и все санкции будут аннулированы, а ордер на арест отменят в качестве жеста доброй воли», – уточнил политолог.

    В то же время внутри Израиля ситуация складывается не в пользу премьера, добавил спикер. «В стране нарастает недовольство политикой Нетаньяху со стороны членов его партии и правых радикалов. Они выдвигают собственный ультиматум: если глава кабмина пойдет на сделку с ХАМАС, то одни выйдут из правительства, а остальные – начнут раскачивать обстановку в столице. Другими словами, Нетаньяху фактически оказался между двух огней: ему грозит либо ордер МУС и ряд санкций со стороны Соединенных Штатов, либо распад правительства, новые выборы и, возможно, судебное преследование внутри Израиля», – уточнил Ципис.

    Положение Нетаньяху безвыходное, считает собеседник. Он затруднился сказать, какое «из двух зол» выберет израильский премьер. В то же время, по мнению политолога, выход из ситуации есть. «Я допускаю, что Нетаньяху может предпринять ряд радикальных шагов, в том числе – развязать региональную войну на Ближнем Востоке ради своего спасения, своего шкурного интереса», – рассуждает аналитик.

    «Впрочем, к реализации этого плана Тель-Авив уже приступил. Израиль начал ликвидировать генералов Ирана на территории Исламской республики. Это значит ставить под угрозу мир в регионе», – акцентировал эксперт. По его мнению, Нетаньяху ведет себя в данном случае «невменяемо» и «нерационально». 

    Что касается политики Вашингтона, то ее Ципис охарактеризовал как «двуличную». «Это двойная игра. С одной стороны, Штаты всячески пытаются оказать помощь Израилю в противостоянии с ХАМАС, а с другой, – оказывают давление на Нетаньяху», – детализировал политолог. Такое поведение американской администрации он связывает с предстоящими президентскими выборами в Штатах. «Идти против Израиля – значит потерять голоса евреев в предвыборной кампании. Демократы допустить этого не могут», – говорит аналитик.

    При этом еврейское лобби в США разрозненно. Если одна его половина продвигает идеи поддержки Тель-Авива, то вторая часть – лоббирует отставку Нетаньяху и перемирие с ХАМАС. «Так и получается, что администрация Байдена мечется из стороны в сторону», – заключил Ципис.

    Ранее газета The New York Times сообщила об опасениях израильских властей на фоне якобы подготовки Международным уголовным судом в Гааге (МУС) ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников по обвинениям, связанным с конфликтом в секторе Газа.

    Среди тех, на кого может быть выписан ордер, оказался и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об аналогичном развитии до этого писала и израильская газета Maariv. Позднее сообщалось, что чиновник просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу ордера..

    Свою просьбу Нетаньяху якобы озвучил во время телефонного разговора с американским президентом 28 апреля. При этом в Штатах уверяли, что не располагают информацией о намерениях МУС. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не поддерживают» расследовании МУС: «Мы не считаем, что у них есть юрисдикция».

    Более того, как пишет Axios, члены Конгресса США от обеих партий предупредили МУС, что, если он выдаст ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников, это повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона.

    По информации портала, законодательство на этот случай уже находится в стадии разработки. Спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил в понедельник с заявлением, в котором назвал якобы планируемые МУС ордера на арест «позорными» и «беззаконными».

    «Если администрация Байдена не встретит сопротивления, МУС сможет создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих», – уверен он.

    Реакцию Вашингтона прокомментировали и в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что слова пресс-секретаря Белого дома свидетельствуют о «расслоении сознания у белодомовских стратегов».

    Она указала, что с одной стороны, судьи МУС все еще под американскими санкциями, с другой – Белый дом поддержал выдачу ордеров суда касательно представителей российских властей, а с третьей – политическая система США заявляет о том, что не считает легитимной данную структуру в отношении самих себя. Дипломат подчеркнула, что представители Белого дома пришли к подобному абсурдному умозаключению из-за абсолютной вседозволенности.

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    2 мая 2024, 23:22 • Новости дня
    Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем. Об этом заявило министерство торговли республики.

    «Начата реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне. Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров», – говорится в заявлении Минторга Турции, передает ТАСС.

    Ранее Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН.

    Министр иностранных дел Хакан Фидан отметил, что Турция с самого начала поддержала решение ЮАР подать иск.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование ситуации в секторе Газа остается важнейшим вопросом для исламского мира и требует его мобилизации.

    По его словам, Газа является местом, где исламский мир должен сообща искать решение и вырабатывать реалистичную и эффективную политику.

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    30 апреля 2024, 13:34 • Новости дня
    Ряд западных стран предложил прекратить продажу оружия Израилю

    Hurriyet: Ряд западных стран предложил прекратить продажу оружия Израилю

    Tекст: Александра Юдина

    Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и ряд стран обсудили на двухдневной встрече в Эр-Рияде элементы давления, которые можно применить против Израиля и стран, поддерживающих Тель-Авив, пишет газета Hurriyet.

    Отмечается, что ряд западных стран предлагают сократить продажи оружия Израилю и ограничить его доступ к технологиям, передает РИА «Новости».

    При этом ограничение воздушного пространства также входит в число предложений.

    Издание указывает, что среди предложений есть и бойкот Олимпийских игр во Франции.

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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    30 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Нетаньяху назвал неизбежной операцию ЦАХАЛ в Рафахе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия несмотря ни на что проведет операцию в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом.

    На встрече с родственниками заложников, удерживаемых в Газе, Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен прекращать войну до достижения всех ее целей, передает ТАСС.

    «Мы войдем в Рафах и уничтожим батальоны ХАМАС, находящиеся там», – сказал он.

    Ранее на Западе предложили прекратить продажу оружия Израилю.

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    2 мая 2024, 07:16 • Новости дня
    ООН: Число жертв в секторе Газа достигло 5% населения

    Tекст: Денис Тельманов

    Число погибших и раненых жителей сектора Газа с 7 октября прошлого года достигло 5% населения анклава, отмечается в докладе Программы развития ООН (ПРООН) «Война в Газе: ожидаемые социоэкономические последствия для государства Палестина».

    «По состоянию на 12 апреля как минимум 33207 в Газе были убиты, порядка 7 тыс. человек числятся пропавшими без вести... Около 5% населения Газы убиты или получили ранения», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Большинство погибших – около 70% – женщины и дети. Еще 80683 палестинцев пострадали, многие из полученных ими серьезных ранений могут привести к инвалидности на долгий срок, подчеркивается в докладе.

    «Ни один вооруженный конфликт XXI века не оказывал столь разрушительного влияния на население за такой короткий промежуток времени», – утверждает ПРООН.

    Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини выразил крайнюю обеспокоенность числом детей, погибших в секторе Газа за последние шесть месяцев. По данным Минздрава Палестины, число погибших в Газе превысило 34 тыс. человек, из которых 13 тысяч – дети.

    Он отметил, что, хотя точное число погибших установить сложно, опубликованные цифры дают достаточное представление о масштабах трагедии. «Это беспрецедентно как по масштабу, так и по уровню разрушений», – констатировал глава БАПОР.

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    3 мая 2024, 00:29 • Новости дня
    Студенты Лозаннского университета вышли на акцию против действий Израиля

    Студенты Лозаннского университета вышли на акцию против действий Израиля в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько десятков студентов Лозаннского университета (UNIL) проводят акцию протеста против политики Израиля на оккупированных палестинских территориях.

    Протестующие требуют прекращения сотрудничества с этой страной в академической области, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Temps.

    Отмечается, что руководство вуза разрешило студентам оставаться в одном из зданий кампуса до понедельника.

    В своем заявлении манифестанты требуют немедленного прекращения огня в Газе и прекращения сотрудничества UNIL с израильскими вузами.

    В документе говорится, что «израильские университеты играют активную роль в легитимации режима апартеида и в придании постоянного характера колонизации и репрессиям».

    Ранее сообщалось, что в США продолжаются протесты против поддержки Израиля со стороны США, более 400 человек уже были задержаны.

    В университете Южной Калифорнии задержали более 90 человек, в Техасском университете – еще 34, также полиция отправила в участок 133 студента Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.

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    3 мая 2024, 02:46 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла штаб израильской дивизии на севере страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряды шиитской милиции «Хезболла» с юга Ливана нанесли удар по штабу 91-й территориальной дивизии «Ха-Галил», а также казарме израильской армии в пограничном поселении Биранит.

    «Огонь велся из реактивных систем залпового огня», – говорится в заявлении формирования, передает ТАСС.

    «Хезболла» отмечает, что операция проводилась в поддержку «стойкости палестинского народа».

    Ранее были обстреляны казарма израильских войск в Зыбдине и укрепрайон Эс-Самака на высотах Кфар-Шуба.

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    2 мая 2024, 15:59 • Новости дня
    Россия обвинила Эстонию в давлении на православную церковь

    Зампостпреда России при ОБСЕ Волгарев заявил, что Эстония оказывает давление на православную церковь

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Эстонии по принуждению православных приходов к разрыву связей с Московским патриархатом нарушают права граждан и посягают на свободу вероисповедания, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев.

    Он привел в пример личную поездку главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса в Пюхтицкий женский монастырь, целью которой, по его словам, было «убедить, а фактически принудить игуменью «добровольно» (по сути, принудительно) выйти из подчинения Русской православной церкви», передает ТАСС.

    Зампостпреда также указал, что в случае несогласия с выдвигаемыми ультиматумами эстонские чиновники не исключают принудительной ликвидации церквей.

    Волгарев подчеркнул, что Москва расценивает разворачивающиеся действия как посягательство на свободу вероисповедания, разжигание религиозной нетерпимости и нарушение конституционных прав жителей Эстонии – участника ОБСЕ.

    Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что православные монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви, могут быть закрыты, они столкнутся с большими проблемами. До этого Ляэнеметс предложил признать Московский патриархат «террористической» организацией.

    Сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что запрет РПЦ на территории Эстонии является только частью глобальной «раковой опухоли».

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    2 мая 2024, 10:21 • Новости дня
    Иран ввел санкции против главы Минобороны Британии за поддержку Израиля

    Власти Ирана ввели санкции против главы Минобороны Британии за поддержку Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Ирана ввели санкции против главы Минобороны Британии Гранта Шэппса и трех компаний из-за направленной на нарушение прав палестинского народа поддержки Израиля.

    По его словам, иранские власти ввели санкции за преднамеренную поддержку Израиля, совершение терактов против регионального и международного мира и безопасности, а также систематическое нарушение прав человека и разжигание войны, передает ТАСС.

    Кроме того, важными пунктами также указаны применение тяжелого вооружения против граждан, перемещение палестинского народа и расширение незаконных поселений на оккупированной территории.

    Ранее Колумбия объявила о скором разрыве дипотношений с Израилем.

    До этого Турция заявила, что изучает возможность участия в иске ЮАР против Израиля. Иск также поддержал Иран.

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    3 мая 2024, 05:16 • Новости дня
    В секторе Газа в результате удара израильских ВВС погибли шесть человек

    Al Jazeera: В секторе Газа в результате ударов израильских ВВС погибли шесть человек, девять получили ранения

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара израильских ВВС по жилому району Рафаха на юге сектора Газа у границы с Египтом погибли не менее шести человек, еще девять раненыпри ударе по жилому дому в центральной части анклава.

    Военные самолеты Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по жилым домам на севере Рафаха и палаточному лагерю Таль аль-Султан на западе города, передает ТАСС со ссылкой на катарский канал Al Jazeera.

    По данным телеканала, не менее девяти палестинцев ранены из-за подрыва израильской армией жилого дома в лагере беженцев Эль-Бурейдж в центральной части палестинского анклава.

    Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, которое сопровождалось убийствами жителей и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.

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