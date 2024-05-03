Израиль пообещал обеспечить безопасность рейса с Благодатным огнем в Москву

Израильский эксперт: США используют МУС для давления на Нетаньяху

Израильский политолог Ципис: Вашингтон ведет двойную игру в отношении Израиля

Tекст: Алёна Задорожная

Израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис назвал слухи о подготовке МУС ордера на арест израильских чиновников и премьера «очередным лотом» Вашингтона для давления на Биньямина Нетаньяху. «Если сначала речь шла об объявлении санкций против подразделений израильской армии, то сейчас ставки выросли. Цель риторики – склонить Нетаньяху к сделке с ХАМАС. Это элемент торговли между Вашингтоном и Тель-Авивом. Причем Штаты оказывают максимальное давление на премьера Израиля», – пояснил он.

По словам собеседника, США выдвигают следующие требования к Нетаньяху: отменить операцию в Рафахе, произвести обмен пленными между Израилем и ХАМАС, приступить к процессу создания палестинского государства. Ципис убежден, что ближайшие 48 часов станут решающими. «Либо стороны не смогут прийти к общему знаменателю, и тогда стоит ожидать, что давление со стороны Вашингтона будет лишь нарастать. Либо Нетаньяху примет условия Штатов, и все санкции будут аннулированы, а ордер на арест отменят в качестве жеста доброй воли», – уточнил политолог.

В то же время внутри Израиля ситуация складывается не в пользу премьера, добавил спикер. «В стране нарастает недовольство политикой Нетаньяху со стороны членов его партии и правых радикалов. Они выдвигают собственный ультиматум: если глава кабмина пойдет на сделку с ХАМАС, то одни выйдут из правительства, а остальные – начнут раскачивать обстановку в столице. Другими словами, Нетаньяху фактически оказался между двух огней: ему грозит либо ордер МУС и ряд санкций со стороны Соединенных Штатов, либо распад правительства, новые выборы и, возможно, судебное преследование внутри Израиля», – уточнил Ципис.

Положение Нетаньяху безвыходное, считает собеседник. Он затруднился сказать, какое «из двух зол» выберет израильский премьер. В то же время, по мнению политолога, выход из ситуации есть. «Я допускаю, что Нетаньяху может предпринять ряд радикальных шагов, в том числе – развязать региональную войну на Ближнем Востоке ради своего спасения, своего шкурного интереса», – рассуждает аналитик.

«Впрочем, к реализации этого плана Тель-Авив уже приступил. Израиль начал ликвидировать генералов Ирана на территории Исламской республики. Это значит ставить под угрозу мир в регионе», – акцентировал эксперт. По его мнению, Нетаньяху ведет себя в данном случае «невменяемо» и «нерационально».

Что касается политики Вашингтона, то ее Ципис охарактеризовал как «двуличную». «Это двойная игра. С одной стороны, Штаты всячески пытаются оказать помощь Израилю в противостоянии с ХАМАС, а с другой, – оказывают давление на Нетаньяху», – детализировал политолог. Такое поведение американской администрации он связывает с предстоящими президентскими выборами в Штатах. «Идти против Израиля – значит потерять голоса евреев в предвыборной кампании. Демократы допустить этого не могут», – говорит аналитик.

При этом еврейское лобби в США разрозненно. Если одна его половина продвигает идеи поддержки Тель-Авива, то вторая часть – лоббирует отставку Нетаньяху и перемирие с ХАМАС. «Так и получается, что администрация Байдена мечется из стороны в сторону», – заключил Ципис.

Ранее газета The New York Times сообщила об опасениях израильских властей на фоне якобы подготовки Международным уголовным судом в Гааге (МУС) ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников по обвинениям, связанным с конфликтом в секторе Газа.

Среди тех, на кого может быть выписан ордер, оказался и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об аналогичном развитии до этого писала и израильская газета Maariv. Позднее сообщалось, что чиновник просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу ордера..

Свою просьбу Нетаньяху якобы озвучил во время телефонного разговора с американским президентом 28 апреля. При этом в Штатах уверяли, что не располагают информацией о намерениях МУС. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не поддерживают» расследовании МУС: «Мы не считаем, что у них есть юрисдикция».

Более того, как пишет Axios, члены Конгресса США от обеих партий предупредили МУС, что, если он выдаст ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников, это повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона.

По информации портала, законодательство на этот случай уже находится в стадии разработки. Спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил в понедельник с заявлением, в котором назвал якобы планируемые МУС ордера на арест «позорными» и «беззаконными».

«Если администрация Байдена не встретит сопротивления, МУС сможет создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих», – уверен он.

Реакцию Вашингтона прокомментировали и в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что слова пресс-секретаря Белого дома свидетельствуют о «расслоении сознания у белодомовских стратегов».

Она указала, что с одной стороны, судьи МУС все еще под американскими санкциями, с другой – Белый дом поддержал выдачу ордеров суда касательно представителей российских властей, а с третьей – политическая система США заявляет о том, что не считает легитимной данную структуру в отношении самих себя. Дипломат подчеркнула, что представители Белого дома пришли к подобному абсурдному умозаключению из-за абсолютной вседозволенности.