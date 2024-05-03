Педиатр рассказала, что делать, если ребенка укусил клещ

Педиатр Маркова рассказала, что делать, если ребенка укусил клещ

Tекст: Алексей Дегтярев

Нельзя пытаться самостоятельно вытащить клеща, не нужно тестировать на детях «народные средства», иголки и подсолнечное масло, сказала Маркова в беседе с «Газетой.Ru».

Необходимо сразу отправляться в ближайший травмпункт и доверить извлечение клеща врачу. Так получится извлечь его, не оставляя шансов на воспаление. Также нужно удостовериться, что клещ не был переносчиком энцефалита или боррелиоза (болезнь Лайма).

В травмпунктах клещей по умолчанию отправляют на исследования.

Если же все-таки клеща приходится доставать самостоятельно, то лучше всего отвезти его в лабораторию, а ребенка нужно показать педиатру.

Также на природе детей могут укусить разные насекомые, на этот случай лучше всего иметь мазь против зуда. Укусы могут вызывать аллергическую реакцию, от нее поможет антигистаминный препарат.

Места укусов не нужно заклеивать, нужно следить, чтобы ребенок не расчесывал их и смазывать этот участок мазью.