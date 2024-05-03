Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Грузинских радикалов предупредили о возможной мести со стороны рядовых граждан
Молодежных активистов, перекрывающих главные транспортные артерии Тбилиси в знак протеста против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», предупредили об истекающей чаше терпения рядовых жителей города, которые страдают от радикалов и варваров, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Член городского парламента (сакребуло) Нико Кахетелидзе сказал, что граждане не потерпят такого отношения к себе, которое проявляют участники акций.
«Тбилиси иной город, не «проглотят» его жители такого отношения. У людей свои дела, проблемы. Город уже закипает. Одумайтесь, пока не попали под «каток» разъяренных горожан», – призвал он.
С вечера 2 мая на несколько часов радикальные молодежные активисты устроили транспортный коллапс в центре Тбилиси, не пропуская жителей к врачам, к семьям и так далее. Зафиксировано несколько стычек между оппонентами законопроекта и рядовыми гражданами, которые застряли в огромных пробках.
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Леван Мгалоблишвили сказал, что участники акции по блокированию улиц своим поведением «вели не в Европу, а назад – в коммунизм».
«90% граждан против такого отношения к ним. В Европу с достоинством!» – заявил Мгалоблишвили.
Эксперт Амиран Салуквадзе написал в социальных сетях, что «в полуторамиллионном городе люди передвигаются по своим проблемам, решая серьезные вопросы, в том числе связанные со здоровьем».
«Мужчина говорит, что болен раком, просит пропустить к врачу, а ему отказывают. Акции стали маргинальными. Меньшинство навязывает мнение большинству. Женщины, дети, старики – никого не пускали. Что это, если не насилие над гражданами Грузии?» – отметил он.