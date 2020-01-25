Путин поручил проверить дело осужденного за нарушения на митингах Котова

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову, приговоренного к четырем годам колонии за нарушения на митингах.

Поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения является генеральный прокурор Игорь Краснов.

Во время пресс-конференции Путин пообещал ознакомиться с ситуацией Котова.

Напомним, Котова задержали в августе после проведения в Москве несанкционированной акции, по заявлению следственных органов, активист неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов. Суд приговорил Котова к четырем годам лишения свободы.

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