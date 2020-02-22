Американская биатлонистка поддержала Логинова

Глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) американка Клэр Эган выразила поддержку россиянину Александру Логинову.

«Каждый спортсмен имеет право на свое мнение. Я, быть может, тоже не согласна с принятым ранее решением по делу об ЭПО, но это не отменят того обстоятельства, что он имеет права соревноваться здесь, это очевидно. Я представлю интересы всех спортсменов, и его интересы я представляю так же, как своих соотечественников, когда выступаю за национальную команду. Так что я, конечно, поддерживаю его и его право на честный процесс, если он считает, что был наказан несправедливо, то он может обратиться ко мне за помощью», – передает ТАСС слова Эган.

«При этом есть правила, согласно которым полиция и антидопинговые службы имеют право прийти к спортсмену в любое время, если есть такая необходимость. Если ты выступаешь за сборную, то должен соглашаться с существующими правилами», – сказала она о визите полицейских в расположение сборной России в день эстафетных гонок.

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Министерство спорта России в связи с инцидентом потребовало соблюдать презумпцию невиновности, а посольство России в Италии направило ноту в МИД страны.

Гараничев рассказал об обысках в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

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