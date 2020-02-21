Директор школы во Владикавказе опроверг информацию о камере в туалете

Школьный туалет, где якобы была установлена видеокамера, проверили правоохранительные органы в присутствии уполномоченного по правам ребенка и руководителя республики. Никаких следов не обнаружено, сообщил директор МБОУ СОШ №11 с углубленным изучением английского в городе Владикавказ Ахсарбек Дзеранов.

«Со вчерашнего дня в школе работают правоохранительные органы, они все осмотрели, никаких следов не нашли. Первыми в туалет зашли четыре полицейских, потом уже замдиректора, завхоз и я. Ни у кого из нас не было возможности повлиять на происходящее. Это зафиксировали и камеры, которые стоят у нас в коридорах», – сказал Дзеранов в эфире радио Sputnik.

«Это могла быть детская злая игра. Может, они это показали и эту «игрушку» унесли с собой», – предположил директор, пообещав, что если что-то будет установлено, начнется разбирательство.

«Никакого приказа устанавливать камеры в туалете я не давал», – подчеркнул Дзеранов.

По его словам, учителя продолжают работать в обычном режиме, правоохранительная система во всем разберется. «Школа должна стабильно работать, не обращая на это внимания», – сказал он.

«Сегодня провели встречу старшеклассников с начальником подразделения по делам несовершеннолетних, с уполномоченным по правам ребенка, ответили на вопросы, пригласили в туалет, показали детям, что камеры там не было», – добавил Дзеранов.

Ранее в Сети появились сообщения, что в школьном туалете якобы установили скрытые камеры. Утверждалось, что такое решение будто бы приняло руководство учебного заведения.