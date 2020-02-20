Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями под Полтавой

У санатория в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины начались столкновения полиции и митингующих, которые выступают против размещения там эвакуированных из Китая украинцев, пострадали два человека.

Митингующие по пути следования колонны забрасывали автобусы камнями, палками и бутылками. Они также устроили огненные баррикады перед въездом на территорию санатория. В одном из автобусов разбито стекло.

Полицейские были вынуждены выстроиться плотными шеренгами, не позволяя участникам акции выходить на проезжую часть. Несколько человек, которые пытались сопротивляться, были задержаны, передает ТАСС.

В столкновения пострадали один митингующий и один полицейский, передает РИА «Новости».

Автобусы уже прибыли в санаторий.

Напомним, в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция задержала активистов, после чего расчистила путь силой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация украинцев из Уханя вызвала в этой стране эпидемию истерии и паники.