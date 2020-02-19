Financial Timеs опубликовала ответ Дерипаски на свою статью

Британская газета Financial Times (FT) опубликовала письмо российского миллиардера Олега Дерипаски, в котором он опроверг опубликованную на прошлой неделе статью издания о якобы отмывании им денег.

Дерипаска пишет, что статья может оставить неправильное впечатление у читателей, передает РИА «Новости».

«Ваш заголовок и история слепо перепевают необоснованные обвинения, которые я оспариваю в американских судах, обвинения, для которых, как вы хорошо знаете, не предоставлено ни малейших доказательств», – пишет бизнесмен.

Он указал, что в скане письма OFAC адвокатам Дерипаски, который прилагался к статье, было шесть оснований для введения санкций против россиянина, и все – с формулировкой «согласно сообщениям». Источника сообщения указано не было. Точно так же говорилось и ситуации в 2016 году, когда Дерипаска якобы был идентифицирован «как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина».

«Дело OFAC против меня основано не на существенных фактах или реальных событиях, а скорее на необоснованных обвинениях и голословных сообщениях в СМИ многолетней давности», – подчеркивает бизнесмен.

Ранее Дерипаска иронично отреагировал на публикацию Financial Times о том, что он якобы владел активами или отмывал средства, напомнив, что президент России Владимир Путин «не доверил ему даже ручку на 10 минут». Статью он назвал «очередной порцией брехни».

Речь идет о статье, в которой Financial Times со ссылкой на письмо OFAC (Управление по контролю над иностранными активами) адвокатам Дерипаски сообщила, что ведомство, отвечающее за правоприменение в области санкций, мотивировало включение бизнесмена в «черный список» тем, что он был «одним из лиц, владеющих активами и отмывающих средства в интересах российского президента».