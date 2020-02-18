Путин отправил Суркова в отставку

Президент Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – цитирует пресс-служба Кремля текст указа президента.

В январе директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы. Однако в Кремле не раз говорили, что соответствующий указ еще не подписан.

Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в случае ухода Суркова в отставку отношения между Россией и Украиной не изменятся, потому что эту линию определяет президент Владимир Путин.

Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево Липецкой области. Он окончил Международный университет. Магистр экономических наук. С 1983 по 1985 годы служил в Советской Армии.

Работал в коммерческих предприятиях на руководящих должностях, в 1999 году стал помощником руководителя администрации президента. Позже он руководил администрацией президента (2008-2011), занимал должность зампреда правительства (2011-2012) и должность главы аппарата правительства России (2012-2013). С сентября 2013 года Сурков занимал должность помощника президента. Последние несколько лет занимался ситуацией с урегулированием конфликта на Украине, участвовал в работе «нормандского формата».