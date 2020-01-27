Песков: Сурков остается помощником Путина

Указ об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не подписан, де-факто он продолжает оставаться помощником президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Поэтому ситуация де-факто остается такая, что пока он продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».

На вопрос о том, ходит ли Сурков на работу, Песков ответил, что точно сказать не может. Пресс-секретарь президента также не стал отвечать на вопрос о том, как глава государства оценивает работу Суркова, независимо от того, будет ли подписан указ об отставке.

Журналисты также спросили у Пескова, кто сейчас в администрации президента занимается вопросами Украины, также его попросили прокомментировать утверждение о том, что в Кремле изменился курс в отношении Киева.

«Мы уже говорили, что ни о каком изменении речи идти не может, в данном случае мы слышали только личную точку зрения, не более того. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. И глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами, ибо та ситуация, в которой это находится, она неприемлема и вообще противоречит исторической логике. Собственно, на этом всегда основывалась стратегия», – сказал он.

Ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы. По его словам, причиной такого решения стала смена «курса на украинском направлении».

Сурков занял пост помощника президента в сентябре 2013 года.

Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в случае ухода Суркова в отставку отношения между Россией и Украиной не изменятся, потому что эту линию определяет президент Владимир Путин.