Литва проиграла спор с Газпромом на 1,4 млрд евро

Вильнюс в последней инстанции – Верховном суде Швеции – проиграл дело о финансовых претензиях к Газпрому в размере 1,4 млрд евро, сообщило министерство энергетики Литвы.

«Верховный суд Швеции отклонил просьбу Литвы о пересмотре неблагоприятного для нас решения апелляционного суда этой страны, который оставил без изменения постановление Стокгольмского арбитража 2016 года», – отметило ведомство, передает ТАСС.

По данным минэнерго Литвы, судебные издержки составили 10,5 млн евро.

Тяжба Литвы с российским концерном продолжалась почти восемь лет. В Вильнюсе заявляли, что, пользуясь своим монопольным положением на литовском рынке природного газа, Газпром якобы назначал в 2004-2012 годах за импортированное сырье несправедливую цену. Доказать это в судебных инстанциях не удалось.