НАСА показало «открытку с края космоса»

НАСА опубликовало фотографию серебристых облаков, сделанную с орбиты, назвав снимок «открыткой с края космоса».

«Эти облака цвета электрик можно увидеть, только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их», – сказано в подписи к фотографии в Instagram.

Агентство уточняет, что снимок был сделан с МКС на высоте 269 миль (около 433 км) над южной частью Тихого океана. Отмечается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», – самые высокие в атмосфере.

Ранее NASA сообщило о приближении потенциально опасного астероида.