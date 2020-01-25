NASA сообщило о приближении потенциально опасного астероида

Астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит рядом с Земли, это потенциально опасный космический объект, сообщает NASA.

Астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля. Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны, передает РИА «Новости».

Данный астероид был открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе «Аполлонов» – астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.

В следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.

Ранее российские ученые назвали 13 пригодных для колонизации Марса астероидов.Астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля. Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны, передает РИА «Новости».

Данный астероид был открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе «Аполлонов» – астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.

В следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.

Ранее российские ученые назвали 13 пригодных для колонизации Марса астероидов.