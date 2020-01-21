Российские ученые назвали 13 пригодных для колонизации Марса астероидов

Специалисты Сколковского института науки и технологий и МГТУ имени Баумана определили астероиды, пригодные для колонизации Марса, следует из текста сборника тезисов к научной конференции по космонавтике «Королевские чтения».

«Стратегия колонизации Марса подразумевает, что будут использованы ресурсы, доставляемые на планету с Земли и космических объектов, таких как астероиды. Эти ресурсы потребуются для строительства базы, поддержания жизнедеятельности людей и пополнения запасов для их резервного использования», – передает РИА «Новости» материалы сборника.

В качестве астероидов, удовлетворяющих требованиям, были отобраны: 3671 Dionysus, 175706, 433 Eros, 1627 Ivar, 1916 Boreas, 1943 Anteros, 3102 Krok, 3288 Seleucus, 4179 Toutatis, 35107, 48603, 6567, 65803 Didymos.

Эти астероиды относятся к трем группам. Астероиды С-группы являются важным источником первичных расходных и строительных материалов. Астероиды S-группы можно рассматривать как источник вторичных расходных материалов за счет содержания в них силикатов и никель-железных сплавов. Астероиды X-группы содержат различные металлы.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что российские ученые предложили проект космической станции будущего.

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