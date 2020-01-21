Российские ученые предложили проект космической станции будущего

Инженеры Московского авиационного института предложили использовать в качестве космических станций будущего постоянно вращающийся тор диаметром 100 метров, следует из тезисов доклада, который разработчики собираются представить на Королевских чтениях в Москве.

В докладе указано, что постоянное вращение будет создавать искусственную гравитацию.

«Важную роль играет проблема негативных последствий длительного воздействия невесомости на организм человека. Решением данной задачи может быть создание перспективного пилотируемого космического аппарата (ПКА) «ТОР», представляющего собой свободно вращающийся тор диаметром 100 метров. В результате обеспечивается постоянная имитация гравитационного воздействия на экипаж», – передает РИА «Новости» текст доклада.

Разработчики отмечают, что в случае с постоянно вращающимся объектом необходимо найти такую схему стыковки к нему кораблей, чтобы не нарушить процесс вращения. Предложено два способа – традиционный, с использованием центрального стыковочного узла, и инновационный, с применением специальных силовых и стыковочных транспортных рельс. Причем с рельсами стыкуются не сами корабли, а специальные беспилотные «челноки», которые в нормальном состоянии дежурят вокруг станции-тора.

Тор является поверхностью, которая получается вращением образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через ее центр. Внешне тор напоминает бублик.

Напомним, в ноябре в докладе РКК «Энергия» сообщалось, что доработанные варианты существующих и создаваемых сегодня модулей МКС могут стать основой российского сегмента международной окололунной платформы.

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