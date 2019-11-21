Россия собралась использовать модули МКС в будущей окололунной станции

Доработанные варианты существующих и создаваемых сегодня модулей Международной космической станции (МКС) могут стать основой российского сегмента международной окололунной платформы, следует из данных доклада специалистов РКК «Энергия».

Как говорится в докладе, для начала освоения Луны достаточно имеющихся технических возможностей. Так, для окололунной станции можно доработать космические модули российского сегмента МКС, которые в настоящее время проектируют и производят предприятия Роскосмоса, передает ТАСС.

По мнению специалистов РКК «Энергия», первым модулем будущего сегмента в составе окололунной платформы может стать Многоцелевой модуль, способный обеспечивать прием космических кораблей, проведение выходов в открытый космос и заправку лунных посадочных комплексов.

Данный модуль технически может быть создан в короткие сроки с учетом опыта создания Узлового (уже изготовленного) и малых исследовательских модулей, находящихся в составе российского сегмента МКС.

«Проектная проработка Многоцелевого модуля показывает, что масса модуля составляет примерно 9 тонн и он может быть доставлен к Луне российскими средствами», – говорится в докладе.



В свою очередь готовящийся сейчас для МКС Научно-энергетический модуль является одновременно прототипом будущего Служебного модуля окололунной станции, а в будущем стать модулем в составе лунной базы.

Служебный модуль окололунной платформы будет обеспечивать размещение оборудования для обслуживания лунных кораблей в составе станции, размещение экипажа. Также его мощностями будет обеспечиваться резервирование основных служебных систем окололунной платформы.

В июле Россия, Китай и Евросоюз начали разработку проекта станции на Луне.

Напомним, в конце октября Роскосмос вернулся к переговорам с иностранными партнерами по созданию международной окололунной станции.

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