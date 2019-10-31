Россия возобновила переговоры с иностранными партнерами по окололунной станции

Роскосмос вернулся к переговорам с иностранными партнерами по созданию международной окололунной станции, сообщило ведомство.

Роскосмос сообщил об участии своей делегации в переговорах, на которых обсуждались создание станции, исследования на поверхности Луны, исследование Марса и других планет Солнечной системы, передает РИА «Новости».

Напомним, переговоры российской стороны с НАСА были прерваны, так как Россию не устраивала ее роль в проекте, а США собрались сфокусироваться на высадке на Луну.

Отметим, что индийский лунный проект закончился без России провалом. В июле Россия, Китай и Евросоюз начали разработку проекта станции на Луне.

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