Участники Мюнхенской конференции после встречи Лаврова с Помпео «так и ахнули»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что участники Мюнхенской конференции эмоционально отреагировали на поведение госсекретаря США Майка Помпео после встречи с российским министром Сергеем Лавровым.

«Помпео вышел от [главы МИД России Сергея] Лаврова, произнеся на весь коридор «Good luck». Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», – написала Захарова в своем Facebook.

Напомним, в пятницу в Мюнхене прошла краткая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США.

В Мюнхене 14-16 февраля проходит ежегодная, 56-я, конференция по безопасности. Ней участвуют порядка 500 политиков, военных и общественных деятелей из десятков стран.

Мария Захарова, отправляясь в Мюнхен, сообщила, что российскую делегацию на конференции «ждут баталии».