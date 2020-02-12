В Финляндии предсказали исчезновение льда на Севморпути через 15 лет

Вице-премьер Финляндии Нина Васкунлахти заявила, что акватория Северного морского пути может остаться без льда через 15-20 лет.

Васкунлахти заявила, что такое развитие событий может привести к росту трафика на севере, передает «Интерфакс».

По ее словам, это произойдет раньше, чем предсказывалось: уже к 2035-2040 году.

Ранее глава росссийского МЧС Евгений Зиничев заявил, что в Арктике создадут центры управления в кризисных ситуациях. Он отметил, что обеспечить безопасность необходимо по всей континентальной части Арктики и в регионе Северного морского пути.