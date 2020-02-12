Вынесен приговор бывшему вице-губернатору Псковской области

Бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, его приговорили к лишению свободы на пять лет.

«Суд приговорил Кузнецова Александра Викторовича признать виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – сказала судья Псковского городского суда Галина Белик, передает ТАСС.

Она отметила, что вина Кузнецова подтверждена показаниями свидетелей, результатами экспертиз. Судья добавила, что доводы стороны защиты суд счел несостоятельными, а для назначения штрафа нет оснований.

Напомним, Александра Кузнецова задержали в связи с расследованием уголовного дела в 2018 году. В декабре 2019 года в ходе прений сторон прокуроры отмечали, что просят назначить ему наказание, учитывая смягчающие обстоятельства, к которым обвинение отнесло явку с повинной и привлечение к уголовной ответственности впервые.