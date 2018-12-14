Задержан вице-губернатор Псковской области

Вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова задержали в связи с расследованием уголовного дела.

«Александр Кузнецов задержан для проведения следственных действий в рамках уголовного дела», – приводит ТАСС слова своего источника из правоохранительных органов.

О каком именно уголовном деле идет речь, источник не уточнил. Однако он отметил, что оперативные мероприятия проводятся сотрудниками ФСБ.