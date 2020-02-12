Украину предложили продать США для «защиты от России»

Президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда предложил продать американским компаниям земли на восточной границе страны для «защиты от России», сообщает портал «Обозреватель».

«Я бы лично говорил – давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», – заявил Свереда, прокомментировав законопроект о создании свободного рынка земли на Украине, передает РИА «Новости».

Экономист добавил, что при проведении украинскими властями «системной работы» компании из США «спокойно» пойдут на такой шаг. По его словам, Украине необходимо искать партнеров для защиты.

«Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить», – заявил Свереда.

Он добавил, что продажа земли американцам также позволила бы решить вопрос с добычей в стране сланцевого газа и других полезных ископаемых.

В ноябре 2019 года Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года. После этого в Раде предупредили, что «продажа земли и война в Донбассе – это то, что уничтожит Украину».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

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