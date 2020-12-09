Модель из Архангельска погибла из-за телефона

В Архангельске 24-летняя модель погибла от удара током, уронив в ванну мобильный телефон; Следственный комитет по региону проводит проверку.

Модель постоянно фотографировала себя, поэтому не выпускала смартфон из рук. Она работала продавцом-консультантом в салоне одежды и таким образом рекламировала товар, сообщает «Комсомольская правда».

Соседка погибшей подтвердила изданию ее смерть. «Да, она погибла, когда телефон упал в воду, а она принимала ванну», – сказала она, отметив, что произошедшее стало для семьи девушки шоком.

В Следственном комитете по Архангельской области сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Падение телефона в ванну – сейчас основная версия гибели девушки.

Ранее Instagram-модель, 20-летняя австралийка Шинед Макнамара была найдена повешенной на канатах яхты мексиканского миллионера у берегов Греции.