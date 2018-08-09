Instagram-модель найдена повешенной на яхте миллиардера

Instagram-модель, 20-летняя австралийка Шинед Макнамара была найдена повешенной на канатах яхты мексиканского миллионера у берегов Греции.

Модель была найдена без сознания 31 августа. Девушку безуспешно пытались реанимировать в клинике порта Аргостоли, но она умерла при транспортировке в больницу Афин, пишет «Ридус».

По предварительным данным, причиной смерти стало удушение. При этом если изначально сообщалось о попытке суицида, то позже правоохранители рассказали, что обнаружили на теле девушки травмы, свидетельствующие, что она до последнего боролась за жизнь.

Известно, что с мая этого года Макнамара была членом экипажа на яхте Mayan Queen IV стоимостью 190 млн долларов. Владельцем судна является мексиканский миллиардер Альберто Бейлерс. Он возглавляет вторую по величине в Мексике компанию по добыче серебра, а его состояние оценивается в 9,6 млрд долларов.

Сам Бейлерс, по данным СМИ, покинул яхту 28 августа в греческом порту Аргостоли – за три дня до того, как была найдена Макнамара.

Макнамара была Instagram-моделью с 20 тыс. подписчиков. Девушка любила путешествовать и работала на таких яхтах и прежде. Ее контракт на Mayan Queen IV заканчивался в августе, после чего она планировала провести отпуск в Греции вместе с семьей.