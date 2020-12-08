В Совфеде раскритиковали идею Шахрая превратить Крым в совместную с Украиной экономическую зону

«О Шахрае, как о защитнике Крыма, я никогда не слышал», – заявил сенатор Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова экс-советника президента Сергея Шахрая, который в интервью газете ВЗГЛЯД предложил сделать Крым совместной с Украиной свободной экономической зоной.

«У нас в Крыму отношение к Сергею Шахраю не очень положительное. Может, он что–то хорошее и предлагал для жителей полуострова, но нам это неизвестно. О Шахрае, как о защитнике Крыма, я никогда не слышал», – признался член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

Во вторник газета ВЗГЛЯД опубликовала большое интервью с Сергеем Шахраем – советником президента во времена Бориса Ельцина, одним из авторов соглашения о создании СНГ. Собеседник рассказал, что в 1992 году написал законопроект о превращении Крыма в совместную свободную экономическую зону: 50 на 50 с Украиной.

Шахрай также напомнил, что на закате правления Виктора Януковича Китай принял решение выделить Украине 15 млрд долларов на развитие в Крыму инфраструктуры, транспорта и сельского хозяйства. «Может, мое предложение прозвучит фантастично, но я считаю, что эти деньги все же надо получить, но это можно сделать только под совместной с Украиной эгидой», – подчеркнул экс-советник главы государства. По его мнению, объявить о создании особой экономической зоны должны российский и украинский президенты.

Предложение создать на полуострове свободную экономическую зону с Украиной – чистейшей воды популизм, убежден собеседник. «В теории это возможно, но на практике практически нереализуемо. Иногда сложно поделить землю между близкими территориально–административными единицами в рамках одного государства. Ведь при владении и развитии региона 50 на 50 надо делить и все полномочия», – полагает сенатор.

Кроме того, продолжил Цеков, надо знать менталитет украинской политической элиты. «Она характеризуется известным выражением «не съем, так надкушу». Они понимают, что по справедливости Крым должен быть российским. Сейчас украинская верхушка еще надеется, что Крым когда-нибудь к ним вернется, но произойдет это только если Украина присоединится к России», – подчеркнул собеседник.

Сенатор считает, что Крым шаг за шагом превратится в очень доходную для России территорию. «Я убежден в том, что через определенное время Крым из дотационного региона станет бюджетообразующим. Конечно, если бы не условия блокады и экономических санкций, мы бы сделали это быстрее», – поясняет он.

Говоря о предложении Сергея Шахрая получить 15 млрд долларов от Китая на развитие Крыма, Цеков удивился. «Как можно так рассуждать? Китай бы просто так ничего не дал, а захотел бы взамен половину Крыма. Для России эта территория бесценна, поэтому такие заявления – не более, чем очень странный популизм», – заключил он.

Напомним, что на референдуме 2014 года в Крыму и Севастополе более 96% участников высказались за воссоединение полуострова с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД