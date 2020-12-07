Ялта перешла на шестичасовой график подачи воды

Графики подачи воды по шесть часов в сутки введут в Ялте с 14 декабря из-за недостаточного притока воды в водохранилища, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Черняев.

Черняев сообщил на совещании по водоснабжению, что «по Ялте мы наблюдаем в настоящее время минимальные притоки в основные водохранилища», передает ТАСС.

«По плану мероприятий администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время», – отметил он.

По его словам, подготовлено необходимое количество специальной техники для подвоза воды.

Вместе с тем «подготовлены мероприятия, расчеты и необходимая площадка для планируемого строительства опреснительной установки для Ялты», передает РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, дополнительный объем воды для Ялтинского региона планируется привлечь за счет разработки дополнительных подземных источников.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что все муниципальные образования, которые из-за засухи перешли на подачу воды из подземных источников, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки.

«Особенно те муниципальные образования, которые находятся на берегу моря, где не надо тратить большие деньги, чтобы тянуть, к примеру, трубу 100 километров большого диаметра», – подчеркнул он.

Глава республики поручил проработать вопрос возможности строительства опреснительных установок в Судаке, Керчи и Феодосии.

«Еще три города отработать в полном объеме», – сказал Аксенов.

Напомним, водоснабжение в Ялте начали ограничивать по ночам с 27 ноября из-за обмеления двух водохранилищ.

В Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя.

В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.

В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму.