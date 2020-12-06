SpaceX запустила космический корабль с грузом к МКС

Компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) космический корабль Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.

Запуск ракеты Falcon 9 с беспилотным кораблем Dragon состоялся в 11.17 по времени Восточного побережья США (19.17 мск), передает РИА «Новости».

Стыковка корабля, который везет на орбиту около трех тонн груза, с МКС запланирована на 21.30 мск в понедельник, 7 декабря.

Ранее сообщалось, что SpaceX перенесла запуск космического корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) на 6 декабря. Изначально запуск планировался в субботу.

В ноябре пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту совершил автоматическую стыковку с МКС.

В июле стало известно, что многоразовый крылатый грузовой корабль США Dream Chaser полетит на МКС с российским двигателем РД-180. Пуск корабля запланирован на сентябрь 2021 года.