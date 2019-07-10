Грузовой корабль США полетит к МКС с российским двигателем

Первый запуск многоразового крылатого грузового корабля США Dream Chaser на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на сентябрь 2021 года. Он будет выведен на орбиту американской ракетой-носителем Atlas-5 с российским двигателем РД-180 на первой ступени.

«Запуск первого корабля Dream Chaser намечается в сентябре 2021 года», – сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА «Новости».

Данный крылатый грузовой корабль создается компанией Sierra Nevada. В 2016 году НАСА заказало минимум шесть полетов Dream Chaser.

Отмечается, что корабль будет запускаться с космодрома на мысе Канаверал и сможет доставлять на МКС 5,5 тонн грузов, а также возвращать грузы на Землю, приземляясь как самолет на полосу Космического центра имени Кеннеди.

Всего за период с 1981 по 2011 было выполнено 135 пилотируемых полетов американских многоразовых крылатых космических кораблей Space Shuttle, а в 1988 году полет совершил единственный беспилотный советский многоразовый крылатый космический корабль «Буран».

С 2010 года состоялись четыре полета секретного многоразового крылатого мини-шаттла США X-37B длительностью от 225 до 718 дней. Сейчас продолжается пятый полет, который начался в сентябре 2017 года.

Также на МКС летают российские грузовые корабли «Прогресс», американские Dragon и Cygnus и японский HTV.

Ранее сообщалось, что в США решили прекратить использовать российские двигатели РД-180.

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