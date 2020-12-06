В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 52 тыс. человек

Во Франции более 52 тыс. человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности», сообщило МВД страны.

В стране прошло около 90 демонстраций. В Париже на улицы вышли 5 тыс. человек, акция сопровождается масштабными беспорядками, которые начались, когда молодые люди, одетые в черное, начали бросать в полицейских камни и бутылки. Участники беспорядков громили витрины офисов, обливали их краской, сооружали и поджигали баррикады, выкручивали камеры наружного видеонаблюдения, сожгли несколько машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о 64 задержанных. Кроме того, он сообщил, что пострадали восемь сотрудников правоохранительных органов. Как заявил Дарманен, «хулиганы громят Республику». Так, в Нанте пострадали двое служащих полицейского спецназа. Как сообщает France Bleu со ссылкой на префектуру департамента Атлантическая Луара, один из полицейских пострадал из-за того, что неизвестные бросили «коктейль Молотова». Sud Ouest пишет, что от бутылки с зажигательной смесью пострадали несколько полицейских, двоих из них эвакуировали.