На акции протеста в Париже начались нападения на полицейских

Группа людей в черной одежде спровоцировала беспорядки на акции протеста против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» в Париже, напав на сотрудников полиции.

Акция стартовала на площади Республики, позже к мирно проходившей демонстрации присоединилась группа людей, выкрикивающая оскорбления в адрес силовиков, передает РИА «Новости».

Позже они начали забрасывать полицейских бутылками и фейерверками, из-за чего правоохранители были вынуждены отступить. Затем протестующие подожгли мусорный бак. Отмечается, что в воздухе ощущается запах слезоточивого газа.

Напомним, новый закон во Франции приняли во вторник, несмотря на акции протеста, которые проходили в прошлые выходные. Их участники заявляли, что положения закона «угрожают свободному информированию населения, выражению мнения».