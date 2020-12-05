Во Франции против протестующих применили слезоточивый газ

В Париже полиция несколько раз использовала гранаты со слезоточивым газом во время пресечения беспорядков, возникших на акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

Многотысячная колонна манифестантов продвигалась в Париже по установленному маршруту, когда группировки радикалов предприняли попытки разбить витрины бутиков и разграбить их. Полиция, сопровождавшая колонну, немедленно отреагировала на это, разогнав хулиганов с помощью слезоточивого газа. Они, однако, начали поджигать на улицах помойные баки и мусор, строительные заборы. Продвижение колонны в итоге заблокировано, передает ТАСС.

Акции протеста против законопроекта, который участники акций протеста, организованных профсоюзами и общественными организациями, считают «попранием свободы», проходят в субботу в девяти десятках городов Франции.

В свою очередь глава министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен сообщил, что полиция задержала 22 человека на акции протеста в Париже. Он поблагодарил полицейских, находящихся на акции. По его словам, там они иногда сталкиваются с «очень жестокими людьми».

«Произведено 22 задержания в связи с манифестацией в Париже», – написал министр в Twitter.

Отмечается, что погромщики подожгли как минимум три машины в Париже, видны огромное пламя и клубы черного дыма. Горящие машины издают громкие хлопки. Все происходит на авеню Гамбета, по которой двигалась колонна участников акции протеста против закона о глобальной безопасности. На место прибыли пожарные машины. Агрессивно настроенные люди в черном также поджигали установленные ими баррикады, разбивали стекла офисов, заливали их краской, выбивали наружные камеры наблюдения, передает РИА «Новости».

Шествие началось в субботу от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики – финальной точке акции. В начале колонны идет достаточно большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. К 15.00 (17.00 мск) обстановка начала обостряться. В полицейских полетели камни, в толпе зажигали фейерверки. Полиция применила слезоточивый газ.

В этот раз на акции мобилизованы большое число полицейских и жандармов, ощутимо больше, чем в прошлую субботу. Акции проходят в субботу в других городах Франции.

На прошлой неделе сообщалось, что число полицейских и жандармов, пострадавших во время субботних демонстраций 28 ноября во Франции, возросло до 98 человек.

28 ноября в Париже группа людей в черной одежде спровоцировала беспорядки на акции протеста против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности». В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 130 тыс. человек. Задержаны более 80 демонстрантов.

20 ноября французский парламент поддержал в первом чтении статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тыс. евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности». Статья вызвала критику в СМИ и в обществе, журналисты полагают, что этот законопроект может нанести ущерб свободе слова.