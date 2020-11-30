На акциях протеста во Франции пострадали почти 100 полицейских

Число полицейских и жандармов, пострадавших во время субботних демонстраций во Франции, возросло до 98 человек, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

Он выразил полицейским «полную поддержку» и заявил, что «виновные в этом насилии должны быть привлечены к ответственности». При этом двое участников протестов пожаловались в генеральную инспекцию полиции на насилие со стороны правоохранителей, передает ТАСС.