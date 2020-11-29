На акциях протеста во Франции пострадали 62 полицейских

Количество пострадавших полицейских во время субботних демонстраций во Франции возросло до 62 человек, были задержаны более 80 протестующих, сообщило министерство внутренних дел республики.

В Париже пострадали 23 сотрудника полиции, в провинциях – 39, передает ТАСС.

Как рассказали в МВД Франции, двое протестующих пожаловались в генеральную инспекцию на насилие со стороны правоохранителей.

Отмечается, что сирийский фотограф-фрилансер Амир аль-Хальби получил ранение в голову. Этот инцидент был осужден секретарем международной организации «Репортеры без границ» Кристофом Делуаром, который заявил о «неприемлемости насилия со стороны полиции».

Ранее глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщил о 37 пострадавших полицейских и жандармах.

В субботу в Париже группа людей в черной одежде спровоцировала беспорядки на акции протеста против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности». Демонстранты напали на полицейских.

Новый закон во Франции приняли во вторник, несмотря на акции протеста, которые проходили в прошлые выходные. Их участники заявляли, что положения закона «угрожают свободному информированию населения, выражению мнения».