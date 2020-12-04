Ученые выяснили, как кошки обманывают хозяев

Исследование специалистов Токийского университета показало, что домашние коты только притворяются, что не слышат или не понимают хозяина: игнорирование команд человек – это защитный рефлекс у животных.

Во время исследования кошкам включали аудиозаписи с голосами как их владельцев, так и других людей, с которыми животные никогда прежде не встречались. При этом коты не могли видеть, чей именно голос они слышат: эксперимент был исключительно акустическим, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Оказалось, что во время прослушивания записи с голосом хозяина кошки реагировали подергиванием ушей или поворачивали голову, в то время как голос незнакомца в большинстве случаев не вызывал у них никакой реакции.

По мнению ученых, кошки ведут себя так из-за инстинкта самосохранения, который помогает выжить в диких условиях. Кошки ведут себя осторожно и скрытно, чтобы не стать жертвой грозных хищников, в случае домашних питомцев – хозяев.

Ученые также отметили, что со временем коты привыкают и привязываются к своим владельцам, относятся к ним как к настоящим родителям.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова рассказала, что безаллергенных кошек и собак не существует, домашние животные могут быть причиной сильной иммунной нагрузки на организм.