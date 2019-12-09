Врач развеяла миф о безаллергенных кошках

Безаллергенных кошек и собак не существует, домашние животные могут быть причиной сильной иммунной нагрузки на организм, рассказала врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова.

«Аллергия на шерсть животных называется эпидермальная. Это высокое заблуждение, что есть безаллергенные кошки и безаллергенные собаки. К сожалению, аллергические реакции бывают не только на шерсть, но и на перхоть животных, слюну, экскременты. В ситуации с кошками ещё есть сложность. Они же ещё и облизываются. Лизоцим слюны в составе с шерстью –высокоаллергенный компонент. Поэтому аллергия на кошек чаще встречается, чем на собак. Аллергия – она как снежный ком. Если она появилась на что-то, то возможно развитие и другого», – рассказала Бобрикова «Говорит Москва».

Врач добавила, что при наличии аллергии или наследственной предрасположенности к ней, лучше не заводить домашних питомцев.

«Давайте подходить разумно к заведению домашних животных. Если у вас есть наследственность, если у вас есть аллергия на что-то - не заводите, не провоцируйте свою иммунную систему. К сожалению, на данный момент лечение аллергенами шерстью животных у нас не распространено, потому что они не зарегистрированы у нас в России. В Германии, в Италии есть, но даже там не всех подряд лечат, а только тех, у кого профессиональная деятельность связана с этим, например, ветеринары, сотрудники цирков. Это тоже иммунная нагрузка», – пояснила Бобрикова.

Ранее ученые рассказали, что у владельцев домашних животных, особенно – собак, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и связанной с нарушениями кровеносной системы преждевременной смерти.