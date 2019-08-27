Названа польза собак для здоровья человека

У владельцев домашних животных, особенно – собак, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и связанной с нарушениями кровеносной системы преждевременной смерти, заявили ученые.

Как говорится в исследовании чешских медиков, опубликованном на портале MedicalXpress, у владельцев домашних животных выше физическая активность и они придерживаются более правильной диеты, передает РИА «Новости».

При этом владельцы собак имели максимально хороший показатель уровня сахара в крови, независимо от возраста, пола и уровня образования.

По словам ученых, наличие собаки стимулирует владельца чаще выходить на улицу, кроме того, домашние животные препятствуют социальной изоляции и улучшают психологическое состояние.

В исследовании приняли участие 1 тыс. 769 человек со здоровой сердечно-сосудистой системой. В ходе эксперимента учитывались образ жизни, рацион питания, давление, уровень сахара, масса тела, холестерин и физическая активность.

Напомним, в мае бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил официально разрешить в России «котокафе» – заведения, где посетители могут перекусить и пообщаться с кошками.