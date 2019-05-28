В России предложили легализовать «котокафе»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил официально разрешить в России «котокафе» – заведения, где посетители могут перекусить и пообщаться с кошками.

Предложение разрешить в России «котокафе» содержится в докладе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, где приводятся примеры избыточных требований к российскому бизнесу, сообщает РИА «Новости».

По мнению Титова, действующие в России санитарные нормы для заведений общепита содержат слишком много устаревших требований, оставшихся со времен советской модели контроля «типового предприятия, работающего в сфере питания времен СССР».

Например, согласно правилам, не допускается содержание животных в залах для посетителей. Причем под запретом находятся не только кошки и собаки, но и рыбки в аквариумах и птицы в клетках.

Между тем так называемые котокафе, где посетители могут перекусить и пообщаться с животными, становятся популярными в мире. Подобные заведения открывались и в России, но были закрыты по требованию органов надзора.

В докладе предлагается отменить этот запрет, но установить требования к здоровью животных и наличию у них прививок.

Ранее газета ВЗГЛЯД, разбирая новый закон о защите животных, объясняла, почему «котокафе» запрещены.