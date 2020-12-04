Стало известно о драках пациентов с коронавирусом за кислород на Украине

В Николаевской области Украины пациенты с коронавирусной инфекцией дерутся за кислород и ползут к окнам, чтобы подышать, пишут украинские СМИ.

Украинское издание «Обозреватель» опубликовало рассказы врачей и пациентов о том, как в местных больницах обстоит ситуация с коронавирусом. В ряде учреждений Николаевской области уже заняты все койки, не хватает кислорода и медперсонала.

«Нужно менять кислородные маски: кому-то стало легче – дай подышать другому. Один лежит с сатурацией ниже 80 и смотрит, как его сосед дышит кислородом. Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать», – рассказала медсестра реанимационного отделения одной из больниц.

Бывшая пациентка ковидной больницы Николаева рассказала, что медперсонал в таких условиях делает все возможное, но не хватает врачей, а также кислорода. «Порой дышали несколько человек по очереди по 10-15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило», – отметила она.

Семейный врач из Николаева сравнил свой рабочий день с «адом». По его словам, многие врачи уже уволились или ищут такую возможность.

«Очереди под дверями, половина из них не записана на прием, потому что уже нет мест. Пристроить пациента в больницу очень сложно», – рассказал он.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины решило не продлевать карантин выходного дня, действующий с 14 ноября.

Правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Как отметил Шмыгаль, местные власти не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.

При этом министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что Украина должна как можно скорее ввести жесткий карантин сроком не менее трех недель.