Карантин выходного дня отменили на Украине

Правительство Украины решило не продлевать карантин выходного дня, действующий с 14 ноября, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На конец карантина выходного дня мы получили на 6 тысяч меньше случаев коронавируса, чем прогнозировалось. Это позволяет нам снять именно эти ограничения», – передает его слова «Страна.ua».

Правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Отмечалось, что «экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».

Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Как отметил Шмыгаль, местные власти не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране «карантина выходного дня», однако призвал усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.

Глава управления киевской Госпотребслужбы заявил, что «карантин выходного дня», введенный на Украине, неэффективен в борьбе с коронавирусом. По его мнению, в стране нужно ввести полный локдаун.