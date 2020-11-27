На Украине раскритиковали «карантин выходного дня»

Глава управления киевской Госпотребслужбы считает, что «карантин выходного дня», введенный на Украине, неэффективен в борьбе с коронавирусом. По его мнению, в стране нужно ввести полный локдаун.

«Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал эффективности», – передает слова Рубана РИА «Новости».

Правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Отмечалось, что «экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готовится ко всем возможным сценариям развития ситуации с распространением коронавируса, в том числе к ухудшению положения в период новогодних праздников.

Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Как отметил Шмыгаль, местные власти не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране «карантина выходного дня», однако призвал усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.