Китай захотел усилить сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в области безопасности и борьбы с терроризмом, заявил специальный представитель МИД КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин в ходе встречи с российским послом в КНР Андреем Денисовым.

«Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в области безопасности и борьбы с терроризмом, вместе противостоять различного рода угрозам безопасности, поддерживать безопасность и стабильность двух стран, а также региональную и международную безопасность и стабильность», – приводит ТАСС текст заявления спецпредставителя МИД Китая по вопросам внешней безопасности.

«Китайско-российские отношения демонстрируют большую внутреннюю силу и играют важную роль в международных отношениях», – отмечается в заявлении.

Как отметил посол России в Китае, в условиях пандемии лидеры РФ и КНР поддерживают постоянный контакт, что позволяет двусторонним отношениям двигаться вперед. Денисов также указал на то, что «стороны должны совместно работать над углублением сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, усиливать политическое взаимодействие и координацию, а также вместе противостоять региональным и глобальным проблемам в области безопасности, стоящим перед двумя странами».

Напомним, в ноябре в Пекине заявили о готовности Китая «бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку».

В октябре президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином.

В сентябре глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией, а председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой заявил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений.