Китай захотел вместе с Россией бороться против «гегемонии» и протекционизма

Состоялись телефонные переговоры руководителей внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Ван И, сообщает МИД Китая.

Пекин заявил о намерении продолжить сотрудничество с Россией «на высоком уровне» и способствовать «всеобъемлющему партнерству» двух стран. Китай «готов бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» отдельных государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку». Китайская сторона стремится с усилению политического диалога с Москвой и хочет «совместно с Россией защищать обоюдные национальные интересы, справедливость и равноправие во всем мире», передает ТАСС.

Напомним, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что сближение России и Китая в военно-политической области сейчас очевидно, и предпосылок для установления его пределов нет. В то же время, по мнению Никонова, Россия и Китай пока не готовы к созданию формального военно-политического союза и не заинтересованы в нем.