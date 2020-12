В Сирии террористы взорвали автобус с мирными гражданами Автобус с сирийскими военными попал в засаду возле Пальмиры, погибли 25 человек 31 декабря 2020, 11:51

Фото: Danny Makki/Twitter

Текст: Елизавета Булкина

В районе древнего города Пальмира совершено нападение на автобус с сирийскими военными, погибли по меньшей мере 25 человек, предположительно, атака была совершена из засады силами сторонников режима Асада. Инцидент произошел на главной автомагистрали в сирийской провинции Дейр-Аз-Зор, граничащей с Ираком, в районе базирования в основном сирийской армии и поддерживаемых Ираном ополченцев, передает Aljazeera. Ранения получили 13 человек, предполагалось, что в автомобиле находились солдаты и проправительственные боевики, которые возвращались на свою базу в отдаленном районе. Ранее появилась информация, что в автобусе в момент атаки находились мирные граждане.

Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины 30 декабря 2020, 18:56

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ходить по рекам республики судам под российским флагом. Согласно документу, заход во внутренние воды Украины запрещен судам «государства-агрессора» и судам, владельцами которых являются граждане этого государства. «Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.», – сказано на сайте офиса Зеленского. Также законом предусматривается реализация основных требований директив и регламентов Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что закон даст Украине возможность улучшить состояние речного хозяйства, развить «на конкурентных началах рынок услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечь инвестиции, переориентировав грузопотоки на экологичный и экономичный речной транспорт». В начале декабря Верховная рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию. На прошлой неделе украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. Аксенов сказал, кто будет строить опреснительные установки в Крыму 30 декабря 2020, 21:17

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Опреснительные установки в Крыму для решения проблемы вододефицита будут строиться российскими компаниями, которых определят на федеральном уровне, заявил глава региона Сергей Аксенов. «Компании будут российские. Я не озвучиваю их, чтобы с точки зрения санкционного режима никто не предъявлял претензий и не создавал дополнительные зоны рисков для этих компаний. МИД Украины сразу вой поднял, что будет искать иностранцев, которые поставят технологию на территорию Республики Крым. Российская Федерация дошла до такого уровня технологического развития, который позволит ей опреснительную установку большой мощности построить в короткие сроки», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет», передает РИА «Новости». По его словам, правительство России отберет компетентное предприятие, которое в состоянии выполнить в срок поставленные задачи. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, если только запасы воды полностью закончатся, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года. Между тем Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer 30 декабря 2020, 20:21

Фото: Mikael Fritzon/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Житель дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. При этом медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом. «Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти», – говорится в сообщении Swissmedic, передает РИА «Новости». Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов. Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic). Ранее сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer. В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы. Пушков дал совет Кулебе, где тому повесить украинский флаг вместо Симферополя 30 декабря 2020, 16:35

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году. «Киев может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но по сути это ничего не меняет. Никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится», – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По словам сенатора, единственное, где могут произойти сдвиги – это в политике США. «В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», – подчеркнул собеседник. «Пребывание Крыма в составе Украины – это исторический казус, который практически не отразился на самом полуострове. Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной», – добавил сенатор. Он обратил внимание на то, что в своем заявлении Кулеба выразил надежду, что «однажды наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг». «Так вот пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», – отметил собеседник. «Потому в статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут. Вопрос Крыма закрыт», – заключил Пушков. В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим. Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Постпред России при ЕС заявил об опоздании США с санкциями против «Северного потока – 2» 30 декабря 2020, 12:58

Фото: Mission of Russia EU/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, США уже явно опоздали со своими санкциями против проекта, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Газопровод будет достроен. Там совсем немного осталось. В том, что он будет и эксплуатироваться, я не сомневаюсь. Сейчас, конечно, зима, прокладывать морской участок непросто, но мы смотрим вперед с уверенностью. Все санкции против «Северного потока – 2» касаются его строительства, но не эксплуатации. А с мерами против строительства американцы явно опоздали. В ближайшее время трубы будут достыкованы, и после сертификации вопрос должен быть закрыт. Что касается европейского бизнеса, то деньги на проект заинтересованные энергокомпании уже внесли», - передает слова Чижова ТАСС. Постпред России при ЕС отметил, что все проблемы вокруг «Северного потока – 2» носят сугубо политический характер. «На фоне того, что с первым «Северным потоком» все очень хорошо - он даже был внесен Еврокомиссией в список приоритетных проектов, на которых зиждется энергобезопасность Европы, становится очевидно, что ситуация вокруг «Северного потока – 2» не имеет никакого отношения ни к самой этой трубе, ни к планам ее использования, ни к источникам, ни к потребителям газа. Это чистая политика, сочетающая элементы откровенно недобросовестной конкуренции», – пояснил он. Чижов также указал на попытку за счет России продолжать финансировать Киев. «Ведь украинский транзит российского газа, по разным оценкам, дает тамошним властям до 3 млрд долларов бюджетных поступлений в год. По сути деньги из воздуха. Компенсировать Киеву такие доходы в случае прекращения транзита ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, конечно, не намерены», – объяснил постпред Один из финансовых партнеров «Газпрома» по «Северному потоку – 2» Uniper в свою очередь также ожидает, что газопровод в скором времени будет достроен, об этом заявил глава компании Андреас Ширенбек в опубликованном в среду интервью газете Rheinische Post. «Не хватает еще только примерно 150 километров. Я исхожу из того, что Nord Stream 2 теперь до конца достроит трубопровод», – сказал Ширенбек. Кроме того, он надеется, что с приходом новой администрации США позицию Вашингтона по проекту удастся изменить и что трансатлантические отношения снова перерастут в «настоящее партнерство». По словам Ширенбека, компания находится в контакте с США. Он добавил, что в дальнейшем по газопроводу можно было бы пустить водород. Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев. В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Путин поручил создать самолет с двигателем ПД-35 к 2027 году 30 декабря 2020, 14:12

Фото: kremlin.ru

Текст: Елизавета Булкина

Самолет с двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году, необходимо довести эту работу до конца, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «ПД-35 с тягой 35 тонн – это перспективная модель, он должен быть к 2027 году готов, но мы планировали его к широкофюзеляжному самолету. Даже если к этому времени – это продукция длительного цикла изготовления – он не будет готов, все равно над двигателем нужно работать. Можно его будет использовать на удлиненной версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца», – передает слова главы государства РИА «Новости». ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) – проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик – «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – АО «ОДК-Пермские моторы». Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М. Погребинский: Зеленскому пора готовиться к импичменту 30 декабря 2020, 13:18

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова,

Ирина Яровая

«Зеленский нарушил конституцию, и это может стать основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отстранить главу Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого от должности на два месяца. «В украинской конституции существует четко прописанный перечень полномочий президента. В соответствии с ним Зеленский не имел права отстранять судью Конституционного суда даже на два месяца. Такое нарушение вполне может стать еще одним основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил киевский политолог Михаил Погребинский. При этом собеседник отметил, что КСУ «не признает указ президента и сейчас находится в подвешенном состоянии». «Несмотря на мое личное сугубо отрицательное отношение к Тупицкому, он вправе не исполнять незаконное решение Зеленского и может по-прежнему считать себя судьей Конституционного суда», – сказал политолог. По мнению эксперта, действия Владимира Зеленского – «это еще один штрих к деструкции украинской власти». «Это игры политиков без всякого понимания своей ответственности перед обществом. В такой ситуации правильно было бы начать процедуру импичмента, однако закончить ее будет невозможно: при нынешнем составе Верховной рады не наберутся необходимые для этого три четверти голосов. Но вода камень точит. Зеленскому нужно показать, что ему пора готовиться к внеочередной отставке», – добавил Погребинский. В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник напомнил о том, что судейский корпус страны всегда был «достаточно независимой структурой». «И сегодня КСУ несет угрозу для прозападных реформ, которые провел лидер страны», – отметил Бортник. Пока, по словам эксперта, в противостоянии между «коррумпированным судейским корпусом и офисом президента вместе с западными партнерами Украины проигрывает именно Зеленский». «Президенту не удалось распустить КСУ, как он хотел раньше, или признать его решения незаконными. Сегодня в КСУ есть антипрезидентское большинство. Но если Зеленскому удастся отстранить Тупицкого или кого-то еще из судей – он сможет поменять кворум в том направлении, которое ему нужно», – продолжил политолог. «Однако само по себе решение Зеленского противоречит конституции, и тем самым президент совершает очередное правонарушение, которое потенциально может стать основанием для процедуры импичмента. Сегодня сил в парламенте для возбуждения и проведения такой процедуры нет, потому что для этого необходимы три четверти голосов депутатов. Но со временем это случится», – прогнозирует Бортник. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца. Зеленский заявил, что пошел на такой шаг «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский пояснил, что речь не идет об увольнении, отстранение – «временная мера». Вениславский сослался на статью 154 УПК Украины, по которой президент может «на время досудебного расследования» отстранить от должности лиц, назначенных главой государства. Тупицкий был назначен на должность указом президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, передает Зеленский заявил, что пошел на такой шаг «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский пояснил, что речь не идет об увольнении, отстранение – «временная мера». Вениславский сослался на статью 154 УПК Украины, по которой президент может «на время досудебного расследования» отстранить от должности лиц, назначенных главой государства. Тупицкий был назначен на должность указом президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, передает ТАСС Решение об отстранении Тупицкого было рассмотрено во вторник на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также одобрил законопроект об ужесточении уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование, передает РИА «Новости». Напомним, Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму. Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также – что не собирается уходить в отставку. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сенатор собрался опротестовать утверждение итогов выборов президента США 30 декабря 2020, 21:09

Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Американский сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования в Конгрессе США 6 января. «Я не могу 6 января проголосовать за утверждение итогов голосования выборщиков, не упомянув о том факте, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не соблюдали свои собственные законы о выборах. (...) Я последую той же практике, которой в прошлые годы следовали члены Конгресса от демократов и буду возражать во время процесса утверждения 6 января», – говорится в заявлении законодателя, передает ТАСС. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается. В свою очередь эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Джозефа Байдена. Напомним, генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса. Голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. При этом Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации демократа. Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии 31 декабря 2020, 02:24

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян. «Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал. Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности. Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. КС Украины пригрозил Зеленскому уголовной статьей за отстранение главы суда 30 декабря 2020, 16:18

Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroetter/imago images/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Конституционный суд Украины заявил, что указ главы государства Владимира Зеленского об отстранении с должности судьи главы КС Александра Тупицкого не соответствует основному закону страны. «Издав указ <...> от 29 декабря 2020 года (об отстранении Тупицкого – прим. ВЗГЛЯД), президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей <...> конституции Украины», – цитирует ТАСС сообщение КС. В сообщении отмечается, что «Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности», а Зеленский должен «немедленно отменить свой указ». В суде также напомнили, что «за вмешательство в деятельность государственного деятеля <...> и вмешательство в деятельность судебных органов» предусмотрена уголовная ответственность. Напомним, в среду Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца. Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму. Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку. Путин предложил запустить новые пассажирские суда на линии Сочи – Крым 30 декабря 2020, 15:39

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин выступил с предложением выпустить на маршруты, связывающие Сочи и Крым, новые пассажирские суда «река-море» PV300. Глава государства напомнил, что в 2021 году в серийное производство должно пойти судно «Метеор», которое изготавливается в Нижнем Новгороде, передает РИА «Новости». «Кстати говоря, уже сделано соответствующее судно «река-море» для 300 пассажиров, PV300, тоже в Нижнем Новгороде на «Красном Сормове» изготовлено. Его можно было бы поставить, кстати говоря, и на линию Сочи – Крым. Это судно уже испытано, уже из Москвы дошло до Петербурга, из Петербурга до Новороссийска, это «река-море», – сказал Путин. При этом он отметил, что уже в конце 2021 года должна завершиться работа по повышению мореходности этих судов. «Их точно можно поставить на линию Сочи – Крым. Уверен, это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо», – добавил он. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия смогла возродить из пепла собственное судостроение. Москва расширила ответные санкции против Британии из-за инцидента с Навальным 30 декабря 2020, 12:22

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Россия расширила список граждан Великобритании, которым запрещен въезд на территорию страны, в качестве ответных мер по инциденту с Алексеем Навальным, сообщили в МИД. Послу Великобритании Деборе Броннерт «было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны», говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. «В черный список вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности. Послу вручена нота соответствующего содержания. Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального. На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. Разведка США заподозрила Иран в подготовке удара 30 декабря 2020, 20:29

Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

США опасаются атаки Ирана по американским позициям на Ближнем Востоке. Пентагон получил информацию, согласно которой Тегеран готовит нападение в день годовщины убийства командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщили американские СМИ. Высокопоставленный военный чиновник заявил, что Иран желает отомстить за смерть Сулеймани. У Пентагона есть информация, согласно которой Тегеран планирует атаки на территории Ирака, передает Fox News. «Нам неясно, является ли это планированием на случай непредвиденных обстоятельств, или это план, который готовится к осуществлению, потому что уже дано одобрение», – сказал источник. Он отметил, что на Ближнем Востоке есть немало точек, по которым Иран может нанести удар, однако наибольшее опасение вызывает Ирак. В связи с этим США начали переброску в регион стратегических бомбардировщиков B-52. Как заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, Вашингон «не стремится к конфликту, но никто не должен недооценивать его способность дать решительный ответ на любую агрессию». Напомним, в среду США отправили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 для демонстрации силы. Командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате американской спецоперации. США перебросили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 30 декабря 2020, 19:09

Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. Angelita M. Lawrence

Текст: Алексей Дегтярев

США отправили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 для демонстрации силы, сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил. США на время разместили два бомбардировщика B-52 на Ближнем Востоке, они прибыли с базы Майнот в штате Северная Дакота, передает ТАСС со ссылкой на СЕНТКОМ. Отмечается, что за последние 45 дней это уже третья переброска американских бомбардировщиков в регион. США таким образом пытаются демонстрировать свой потенциал, чтобы «подчеркнуть военную приверженность обеспечению региональной безопасности» и показать наличие «уникальной способности без промедления осуществлять развертывание подавляющей боевой мощи» по всему миру. Это развертывание на Ближнем Востоке – «ясный сигнал сдерживания», адресованный «всем, кто намерен нанести ущерб американцам или американским интересам», добавили в СЕНТКОМ. При этом глава СЕНТКОМ генерал Фрэнк Маккензи заявил, что США не стремятся к конфликту. «Но никому не следует недооценивать нашу способность защищать свои силы или действовать решительно в ответ на любое нападение», – отметил он. Ранее Пентагон уже сообщал, что направлял свои бомбардировщики на Ближний Восток «для сдерживания агрессии» в регионе. Между тем в начале декабря американский B-52 совершил экстренную посадку на авиабазе Fairford в английском графстве Глостершир после того, как во время полета у него отказал один из двигателей. Песков ответил на вопрос о чувствах Путина в связи с ситуацией с Навальным 30 декабря 2020, 13:01 Текст: Елизавета Булкина

Ситуация вокруг блогера Алексея Навального не вызывает у президента Владимира Путина никаких чувств, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. «У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством, чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году, и чувство мобилизации вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня», – передает слова Пескова РИА «Новости».



Он подчеркнул, что не может быть и речи о том, чтобы докладывать президенту о любых следственных действиях в отношении тех или иных граждан. «Разумеется, в установленном порядке о своей работе ведомства докладывают. Но это не значит, конечно, что любое дело, которое возбуждается, любые следственные действия, которые возбуждаются в отношении того или иного гражданина Российской Федерации, докладываются президенту. Конечно, об этом речи идти не может», – сказал Песков. Пресс-секретарь также прокомментировал слова Навального, отреагировавшего на возбуждение уголовного дела фразой «Путин, похоже, просто бьется в истерике». «Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете, мы не обладаем этой информацией», – сказал он. На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.