Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замруководителя аппарата ЦИК

Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Александр Обухов назначен заместителем руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии России.

Обухов заявил, что его основная задача в новой должности – создание условий для дальнейшей цифровизации избирательного процесса в России, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«В рамках этой работы мои обязанности – формирование и проведение единой технической политики по внедрению и использованию цифровых технологий и платформенных решений в избирательном процессе и деятельности избирательных комиссий для обеспечения доступности процедуры голосования для наших граждан. Также я отвечаю за сопровождение деятельности Федерального центра информатизации при ЦИК России по вопросам внедрения и использования инновационных технологий», – сказал Обухов журналистам.

«Будем работать с коллегами в регионах и оказывать методическое содействие избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в реализации единой технической политики по вопросам внедрения и использования инновационных технологий. Мы планируем развивать новые возможности для всех, кто задействован в избирательном процессе, – это и внедрение цифровых сервисов для избирателей, кандидатов, и новые принципы организации работы комиссий на основе «цифровых» данных. Глобальная цель, которую обозначила аредседатель ЦИК России на недавней встрече с главой государства, и для достижения которой мы с коллегами будем работать, – создание новой цифровой платформы, которая со временем заменит нынешнюю ГАС «Выборы», эффективно использовавшуюся последние 20 лет», – добавил он.

Обухов стал победителем второго сезона конкурса «Лидеры России». «В конкурсе «Лидеры России» возможно победить, возможно сидеть за одним столом с [премьер-министром России] Михаилом Мишустиным, [главой «Сбера»] Германом Грефом, [первым замруководителя администрации президента] Сергеем Кириенко и обсуждать с ними плюсы и минусы своих идей и то, как их можно докрутить для успешной реализации. Возможно познакомиться с единомышленниками со всей страны, возможно получить поддержку со стороны бизнеса и государства. Возможно построить город, где всем жителям будет комфортно жить. Возможно сделать из Приэльбрусья вторую Красную поляну. Но это уже совсем другие истории», – поделился он.

Обухов родился 4 августа 1979 года. В 2001 году окончил Омский государственный технический университет по специальности «Информатика и вычислительная техника». В 2011 году прошел обучение в ОмГУ в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности «Менеджмент». В 2016 году прошел профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент» проектно-ориентированной программы «Трансформация бизнес-модели» Московской школы управления «СКОЛКОВО». Стажировался в Японии по программе «Управление качеством на средних и малых предприятиях» и в США по программе «SABIT Управление IT компанией». В настоящее время по гранту конкурса «Лидеры России» проходит обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте по программе «Executive MBA».