Оперштаб Москвы объяснил пиковое число случаев COVID-19 в середине недели

Пиковые значения по выявленным случаям заражения коронавирусом в Москве фиксируются в середине недели, поскольку горожане чаще всего обращаются в медучреждения в понедельник или вторник, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве самое большое в стране число лабораторий (60). В их числе 28 частных, загрузка которых в течение недели неравномерна. Количество анализов, проводимых во всех лабораториях города, может отличаться изо дня в день на 20-25 тысяч. Соответственно и процент выявленных случаев коронавируса каждый день может быть разным», – пояснили в Telegram-канале оперштаба.

Там также отметили, что понедельник и вторник традиционно являются пиковыми днями обращения жителей в медицинские организации, а, следовательно, и забором анализов на COVID-19. «На обработку взятой пробы уходит 48 часов. Поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели», – говорится в сообщении.

Так, на прошлой неделе рост случаев коронавируса был зафиксирован в четверг, 26 ноября, – 6075 человек, а в пятницу, 27 ноября, отмечалось максимальное значение за неделю – 7918. На этой неделе ситуация повторяется – именно в четверг, 3 декабря, зафиксирован существенный рост случаев COVID-19 – 7750.

«Количество обращений в медучреждения и количество исследований на коронавирус с пятницы по воскресенье плавно снижается. Это происходит в том числе потому, что в выходные дни не проводится тестирование сотрудников организаций силами частных лабораторий», – отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что аналогичные тенденции разброса показателя новых случаев в течение недели отмечаются и в других мегаполисах, сопоставимых с Москвой по численности населения. Это нормальная закономерность, причина которой в большом числе лабораторий, проведенных анализов, а также поведенческом факторе.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7750, Санкт-Петербурге – 3692, Московской области – 1193. Всего в стране выявлено 2 375 546 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.