В России за сутки выявили 28,1 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 21,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7750, Санкт-Петербурге – 3692, Московской области – 1193. Всего в стране выявлено 2 375 546 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 859 851 человека, из них 29 502 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 554 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 41 607 человек.

Накануне, 2 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 25 345. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 2800.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.